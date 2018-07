EU-Bevölkerung stieg durch Migration auf 513 Millionen

Die Bevölkerung in der Europäischen Union ist mit Jahresbeginn auf 512,6 Millionen gestiegen, verglichen mit 511,5 Millionen zu Beginn des Vorjahres. 2017 wurden in der EU mehr Sterbefälle als Geburten registriert, nämlich 5,3 Millionen Sterbefälle und 5,1 Millionen Geburten. Die Bevölkerungsveränderung war deshalb durch die Migration bedingt, wie Eurostat am Dienstag mitteilte.