17-Jähriger bei Motorradunfall in Tiefgarage gestorben

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend bei einem Unfall mit einem Motorrad in einer Tiefgarage in Wien-Brigittenau ums Leben gekommen. Der Jugendliche hatte sich das Bike neu gekauft, es aber noch nicht angemeldet, berichtete die Polizei am Dienstag. Außerdem besaß der Bursche keinen Führerschein. Er wollte die Yamaha-Maschine offenbar in der Garage ausprobieren und prallte dabei gegen eine Betonwand.