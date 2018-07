Elfter Bub aus thailändischer Höhle gerettet

In Thailand sind laut einem TV-Bericht nun fast alle Buben aus der überfluteten Höhle gerettet. Das thailändische Fernsehen berichtete am Dienstag, dass ein elftes Kind von Spezialtauchern ins Freie gebracht worden sei. Dabei soll es sich um den Jüngsten der Fußball-Jugendmannschaft handeln, der erst elf Jahre alt ist. Damit wären nur noch ein Spieler sowie der 25 Jahre alte Betreuer in der Höhle.