Libyscher General Haftar verkündete Einnahme von IS-Hochburg

Der General verkündete in einer Fernsehansprache am späten Donnerstagabend das erfolgreiche Ende der Anfang Mai begonnenen Offensive. Haftar hatte die Militäroperation mit dem Schutz der Zivilbevölkerung in Derna begründet. Die Stadt hat rund 125.000 Einwohner.

Haftars Truppen kontrollieren auch größere Gebiete im Zentrum Libyens. Der General lebt in Benghazi, wo 2011 der bewaffnete Aufstand gegen den damaligen Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi begonnen hatte.

Seit dem Sturz Gaddafis wird Libyen von einem Bürgerkrieg erschüttert. Drei verschiedene Regierungen und unzählige Milizen kämpfen in dem ölreichen nordafrikanischen Land um die Kontrolle. Das Land ist wichtigster Ausgangspunkt für Flüchtlinge, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.