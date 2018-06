EU will 2019 Gespräche mit Albanien und Mazedonien starten

Die EU-Staaten sind sich doch noch über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien und Albanien einig geworden. Die EU will Juni 2019 die konkreten Gespräche starten. Dies soll aber unter Bedingungen erfolgen, welche beide Länder noch erfüllen müssten, sagte EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstag nach den Beratungen in Luxemburg.