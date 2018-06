Rauchverbot im Auto - Nur Wiener werden bisher gestraft

Seit Mai ist ein Gesetz in Kraft, das Rauchen im Pkw, wenn sich Kinder oder Jugendliche darin befinden, verbietet. Seit Juni dürfte gestraft werden, jedoch fehlt den Beamten im Großteil Österreichs die Handhabe, das an Ort und Stelle zu exekutieren. Nur in Wien können Autofahrer mittels Organstrafmandat zur Kassa gebeten werden, berichteten die Landespolizeidirektionen auf APA-Anfrage.