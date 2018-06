Waffenarsenal in Wohnung in Wien-Leopoldstadt gefunden

Ein Motorradfahrer hat am Montagabend bei einem Streit mit einem Pkw-Lenker am Praterstern nicht nur einen Pfefferspray, sondern auch eine Pistole gezückt und damit mehrere Menschen bedroht. Beamte der Wega fanden daraufhin in der Wohnung des Beschuldigten eine Waffensammlung: Lang- und Faustfeuerwaffen sowie verbotene Waffen und auch Kriegsmaterialien.