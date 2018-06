Vier Leichen in Mittelfranken: Vater stürzte sich von Balkon

Facebook

Der 31-Jährige sei wohl aus dem dritten Stock des Gebäudes in Gunzenhausen gesprungen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Verwandter hatte um kurz vor 6.00 Uhr den schwer verletzten Mann und die Leichen der 29-jährigen Frau, der dreijährigen Tochter und der sieben und neun Jahre alten Buben gefunden. Er alarmierte die Einsatzkräfte.

Laut Polizei wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Er sei nicht ansprechbar. Am Tatort waren Notfallseelsorger, die sich unter anderem um die Nachbarn kümmern sollten. Angehörige wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Die Familie war den Angaben nach russischstämmig. Nähere Informationen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Mittwoch um 10.00 Uhr in Ansbach bekannt geben.