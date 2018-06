Oscar-Akademie lud 928 neue Mitglieder ein, darunter Rowling

Die Oscar-Akademie hat über 900 Personen eingeladen, ihre neuen Mitglieder zu werden. Darunter war auch "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Montag in Los Angeles mitteilte. Insgesamt seien 928 Menschen aus 59 Ländern eingeladen worden, rund die Hälfte sind Frauen. 17 der Eingeladenen hätten schon mindestens einmal einen Oscar gewonnen.