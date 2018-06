Nach Rede von FPÖ-Landesrat bei AfD: Petition für Rücktritt

Die Grünen OÖ rufen in einer Online-Petition zum Rücktritt von FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek auf. Dieser hatte bei einer AfD-Veranstaltung in Thüringen u.a. die "Neutralisierung des ORF" gefordert, die Justiz als "völlig linksgepolt" bezeichnet, aber auch vor der ÖVP gewarnt. Nach dieser Rede sei er als "Regierungsmitglied nicht mehr tragbar", so Landessprecherin Maria Buchmayr am Mittwoch.