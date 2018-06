41-Jähriger onanierte in Wien-Simmering vor zwei Mädchen

Ein 41-Jähriger ist in Wien-Simmering innerhalb der vergangenen beiden Wochen zwei Mal dabei erwischt worden, als er in der Öffentlichkeit vor Mädchen onaniert hat. Der Mann wurde am Montagnachmittag nach dem Anruf eines Zeugen in der Kaiser-Ebersdorfer Straße vorläufig festgenommen und angezeigt, berichtete die Polizei. Auf seinem Handy wurde anschließend kinderpornografisches Material entdeckt.