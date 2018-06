Europäische IS-Kämpfer in Gefangenenaustausch freigelassen

Vom Westen unterstützte Streitkräfte in Syrien haben einem Medienbericht zufolge gefangen genommene Europäer, die angeblich für den sogenannten Islamischen Staat (IS) gekämpft hatten, im Zuge eines Gefangenenaustauschs freigelassen. Dies berichtete die britische Zeitung "Daily Telegraph" am Freitag