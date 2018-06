Spaniens Ex-Ministerpräsident verzichtet auf Parlamentssitz

Der frühere spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy verzichtet auf seinen Sitz im Parlament in Madrid. Das gaben Sprecher von Rajoys konservativer Volkspartei (PP) am Freitag bekannt. Der 63-Jährige wolle in seinen alten Beruf zurückkehren und bei einem Immobilienregister arbeiten.