Wieder vier Flüchtlinge auf dem Weg nach Spanien gestorben

Erneut sind mehrere Flüchtlinge bei der Überfahrt von Marokko nach Spanien im Meer ums Leben gekommen. Vier Leichen seien im Alboran-Meer im westlichen Teil des Mittelmeers "in den vergangenen Stunden" aus dem Wasser geborgen worden, teilten Sprecher der spanischen Rettungsdienste am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Aus insgesamt 38 Booten seien 307 Migranten lebend geborgen worden. Die Suchaktionen würden mit sieben Schiffen und einem Hubschrauber fortgesetzt, hieß es.

Erst am Sonntag waren im Alboran-Meer vier Flüchtlinge ums Leben gekommen. Der Flüchtlingszustrom von Marokko nach Spanien hat sich 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verstärkt. Dennoch hat sich die neue sozialistische Regierung des Landes in Madrid bereit erklärt, die 629 Flüchtlinge des von Italien abgewiesenen Rettungsschiffes "Aquarius" aufzunehmen.

Mit 106 Migranten an Bord steuerte die "Aquarius" am Freitag nordwestlich von Sardinien weiterhin Valencia an. Die übrigen Flüchtlinge waren an zwei andere Schiffe abgegeben worden, die ebenfalls Kurs auf die ostspanische Küstenstadt nehmen. Die drei Schiffe sollen den Hafen am Sonntag erreichen. Nach Angaben der spanischen Behörden sollen sie nicht gleichzeitig, sondern nacheinander in Abständen von zwei bis drei Stunden anlegen.