Lenkerin erlitt Herzinfarkt und prallte in NÖ gegen Mauer

Eine Frau ist am Montag in Baden am Steuer ihres Autos verstorben. Die 80-Jährige dürfte laut Polizei beim Einfahren in eine Tiefgarage einen Herzinfarkt erlitten haben. Sie verlor die Kontrolle über den Pkw, der nach Feuerwehrangaben ungebremst über die steile Abfahrtsrampe fuhr und frontal in eine Mauer prallte. Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer und Rettungskräfte blieben erfolglos.