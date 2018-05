Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch in Estland

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Donnerstag von seiner estnischen Amtskollegin Kersti Kaljulaid empfangen worden. In einem anschließenden Pressegespräch erinnerten beide Staatschefs an gemeinsame Bemühungen auf EU-Ebene. Im Vorfeld des Besuchs von Präsident Wladimir Putin in Wien kommende Woche wurde aber auch das Verhältnis von Österreich zu Russland thematisiert.