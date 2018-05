Alkolenker fuhr in Kreuzung: Mann bei Verkehrsunfall getötet

Ein 34-jähriger Slowene ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Sattledt (Bezirk Wels-Land) getötet worden. Ein 31-jähriger Mann fuhr mit seinem Pick-up in die Kreuzung einer Vorrangstraße ein und prallte gegen das Auto des Slowenen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich und blieben in einem angrenzenden Maisfeld auf dem Dach liegen, berichtete die Polizei OÖ.