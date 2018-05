Fallschirmspringer bei Landung in Vorarlberg schwer verletzt

Ein 42-jähriger Schweizer ist am Mittwoch beim Landeanflug mit seinem Fallschirm im Bereich des Flugplatzes Hohenems in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) schwer verletzt worden. Der Mann prallte in einen leichten Gegenhang, berichtete die Polizei.