Mindestens elf Tote bei Protesten in Nicaragua

Bei Demonstrationen in Nicaragua sind nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Bei den Zusammenstößen zwischen Regierungsanhängern und -gegnern seien zudem rund 79 Menschen verletzt worden, teilte das Zentrum für Menschenrechte Nicaraguas (Cenidh) am Donnerstag in einer Erklärung mit.