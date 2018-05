26 Soldaten in Syrien bei IS-Überraschungsangriff getötet

Bei einem Überraschungsangriff der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sind in der syrischen Wüste laut Aktivisten mindestens 26 Regierungskämpfer getötet worden. Darunter seien auch iranische Milizionäre, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Demnach begann der Angriff im Morgengrauen mit der Zündung einer Autobombe. Die Kämpfe dauerten noch immer an.