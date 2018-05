Schnur über Waldweg bei Mödling gespannt: Reiterin verletzt

In Gaaden bei Mödling ist am Sonntagnachmittag eine Reiterin vermutlich durch eine über einen Waldweg gespannte Schnur verletzt worden. Die 50-Jährige aus dem Bezirk Baden hat Anzeige erstattet, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Ermittlungen sind im Gang.