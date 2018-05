Mindestens zwölf tote Zivilisten bei Angriff in Mali

Bei einem Angriff im westafrikanischen Mali sind nach Angaben aus Militärkreisen mindestens zwölf Zivilisten getötet worden. Der Angriff sei am Samstag auf einem Markt in der Stadt Boulekessi im Norden des Landes nahe der Grenze zu Burkina Faso verübt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Kreisen der G-5-Sahel-Eingreiftruppe.