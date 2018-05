"Spanischer Nobelpreis" für Messner und Wielicki

Die beiden Alpinisten Reinhold Messner (73) und Krzysztof Wielicki (68) erhalten in diesem Jahr den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Sport. Die Jury teilte am Mittwoch mit, der Südtiroler und der Pole, die beide alle 14 Achttausender der Welt bestiegen haben, verkörperten "die Essenz des Bergsports".