Tausende demonstrierten in Budapest gegen Orban

Tausende Menschen demonstrierten am Dienstagabend vor dem Parlament in Budapest gegen den rechtskonservativen Premier Viktor Orban und seine Fidesz-Partei. Transparente wie "EU - Help", "Orban hau ab" sowie ungarische und EU-Fahnen waren bei der Aktion "Wir sind die Mehrheit" zu sehen. Mit einem Polizeikordon wurde das Parlamentsgebäude abgeriegelt.