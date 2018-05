SPÖ ortet Koalitionskonflikt beim Thema Richter-Pensionen

Facebook

Laut Vorlage des von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) geleiteten Beamtenministeriums sollen Richter ihre Versetzung in den Ruhestand bewirken können, wenn sie 60 sind und ein Viertel ihrer Dienstzeit in den letzten beiden Arbeitsjahren "Schwerarbeit" leisten. Auf diesem Weg könnten sie drei Jahre früher in Pension, konkret in eine Schwerarbeitspension gehen. Das Finanzministerium lehnte dieses Ansinnen ab und verwies auf das Regierungsprogramm, in dem eine Abschaffung aller noch verbliebenen Pensionsprivilegien verankert sei.

Freilich ist die Sache nicht ganz so wie vom Finanzministerium dargestellt. Denn die Chance auf die Schwerarbeitspension haben nur Richter, die mindestens Pflegestufe 3 beziehen und - wie Strache schon am Sonntag betont hat - hier bedarf es einer Rechtsgrundlage, damit Richter nicht in diskriminierender Weise behandelt werden.

Nach Angaben der SPÖ hat der Vizekanzler im (nicht öffentlichen) Rechnungshof-Ausschuss die Kritik des Finanzressorts auch nicht auf sich sitzen lassen und von "bewusster Falschinformation" gesprochen, der er noch nachgehen werde. Für SPÖ-Mandatarin Karin Greiner zeigt sich damit, dass der Haussegen in der Koalition mittlerweile ordentlich schief hänge.