Brexit: Johnson geht auf Distanz zu Regierungschefin May

Der britische Außenminister Boris Johnson ist im Streit über das künftige Verhältnis seines Landes zur Zollunion nach dem Brexit auf Kollisionskurs mit Regierungschefin Theresa May gegangen. Pläne der Regierung, eine Zoll-Partnerschaft mit der Europäischen Union zu schließen, bezeichnete Johnson in einem Interview mit der "Daily-Mail" am Dienstag als "verrückt".

© APA (AFP)

Sollte sich May durchsetzen, könnte Johnson zurücktreten, spekulieren britische Medien. London will nach dem Brexit aus der Zollunion austreten, die Grenzkontrollen aber so gering wie möglich halten. Wie das gehen soll, ist umstritten. Mitglieder einer Zollunion vereinbaren gemeinsame Zölle an ihren Außengrenzen, an den Binnengrenzen werden keine Zölle erhoben. Grenzkontrollen sind daher bisher überflüssig.

Sollten sie eingeführt werden, wäre vor allem die rund 500 Kilometer lange Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland betroffen. Grenzkontrollen könnten einen verheerenden Einfluss auf den Friedensprozess dort haben, fürchten viele. Auch am Ärmelkanal, wo der größte Teil des Handels zwischen Großbritannien und der EU abgewickelt wird, würden Probleme entstehen: Es gibt bisher keine ausreichende Infrastruktur für Zollkontrollen.

Die Zoll-Partnerschaft ist Medienberichten zufolge die bevorzugte Lösung Mays. Im Kabinett konnte sie dafür aber noch keine Mehrheit gewinnen. Britische Beamte sollen demnach Zollgebühren für Brüssel einsammeln, wenn Waren in Großbritannien ankommen, die für die EU bestimmt sind. Brexit-Hardliner wie Johnson lehnen das ab und fordern stattdessen technologische Lösungen für Zollkontrollen zwischen Großbritannien und der EU.

Brüssel hält beide Vorschläge für unbrauchbar. Die Labour-Opposition und einige Tory-Rebellen wollen, dass Großbritannien ganz in der Zollunion bleibt. Sie wollen May per Gesetz die Hände binden.