Medwedew als russischer Regierungschef bestätigt

Dimitri Medwedew ist am Dienstagnachmittag in einer Sondersitzung der Staatsduma als russischer Regierungschef bestätigt worden. Der neue alte Staatschef Wladimir Putin hatte den 52-jährigen Juristen, der das Amt bereits seit 2012 innehat, kurz nach seiner Vereidigung am Montag für eine neue Amtszeit als Regierungschef vorgeschlagen. Medwedew gewann die Abstimmung in der Duma mit großer Mehrheit.