Salzburger Finanzskandal: EU-Strafzahlung wird reduziert

Die EU-Kommission hatte die Geldstrafe bereits vor einem Jahr beschlossen. Von "schwerwiegender Nachlässigkeit öffentlicher Stellen" war damals die Rede. Die Meldung falscher Budgetzahlen aus Salzburg hatte dazu geführt, dass das Defizit und der Schuldenstand Österreichs im Zeitraum 2008 bis 2012 in den statistischen Datenmeldungen an Eurostat von 2012 und 2013 falsch dargestellt wurden.

Der Kommissionsvorschlag, eine Geldstrafe in Höhe von 29,8 Millionen Euro zu verhängen, hatte freilich nur empfehlenden Charakter, den endgültigen Beschluss fällt der EU-Finanzministerrat. Dort hatte Österreich in den vergangenen Monaten zumindest auf eine Reduktion der Strafe gedrängt. So wurde etwa auf einen ähnlichen Fall in der spanischen Region Valencia verwiesen, wo die EU-Kommission eine Geldstrafe von 18,9 Millionen Euro verhängt hatte. Die für Österreich vorgesehene Strafzahlung sei dagegen vergleichsweise hoch, lautete die Argumentation des Finanzministeriums in Wien.

Laut "Salzburger Nachrichten" habe man sich nun im EU-Rat auf eine Reduktion der Strafe um rund zehn Prozent bzw. auf 26 Millionen Euro verständigt. Ein entsprechender Mehrheitsbeschluss zur Abmilderung der gegen Österreich verhängten Geldstrafe wird am Dienstag in Brüssel auf Botschafterebene gefasst, bestätigten Ratskreise gegenüber der APA. In Rund zwei Wochen soll dann im EU-Finanzministerrat der formelle Beschluss folgen.

Nach Verhängung der Geldstrafe hat der Bund die Möglichkeit, sich an Salzburg schadlos zu halten und die Strafsumme dort einzufordern. Und Österreich kann die Entscheidung theoretisch auch noch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anfechten. Im Finanzministerium in Wien wollte man die Einigung zur Strafhöhe und etwaige Forderungen an das Land Salzburg am Dienstag vorerst nicht kommentieren. Man wolle erst die formellen Beschlüsse auf EU-Ebene abwarten, hieß es auf APA-Anfrage.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) nennt die Reduktion der EU-Strafzahlung gegen Österreich einen "Achtungserfolg". Der entsprechende Mehrheitsbeschluss wurde Dienstagmittag auf Botschafterebene in Brüssel gefasst, hieß es danach aus Diplomatenkreisen.

"Österreich konnte die von der EU-Kommission vorgeschlagene Geldbuße in der Höhe von 29,8 Millionen Euro nicht einfach hinnehmen", erklärte Löger in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Die EU-Kommission hatte im Vorjahr ursprünglich eine Geldstrafe in Höhe von knapp 30 Millionen vorgeschlagen, die endgültige Entscheidung liegt aber beim EU-Finanzministerrat. Auf Botschafterebene wurde nun am Dienstag nach mehrmonatigen Verhandlungen eine Reduktion der Strafe um rund zehn Prozent auf 26 Millionen mit erhöhter qualifizierter Mehrheit beschlossen.

"In enger Abstimmung mit der Salzburger Landesregierung haben wir gemeinsam mit der Ständigen Vertretung in Brüssel auf allen Ebenen intensiv für eine Reduktion geworben", sagte Löger danach. "Der Einsatz hat sich gelohnt, weil sich die zunächst aussichtslose Lage zum Besseren gewandt hat. Die Reduktion der Geldbuße ist daher ein Achtungserfolg in einer insgesamt sehr ärgerlichen Angelegenheit." Der formelle Beschluss über die Strafzahlung erfolgt beim nächsten EU-Finanzministerrat.

Einmal mehr mit Unverständnis reagierte am Dienstag der Salzburger Finanzreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) auf die Finanzstrafe der EU gegen die Republik Österreich. Laut Stöckl wurde die Strafe nun von 29,8 auf 26,8 Millionen Euro reduziert. "Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass hier an Österreich wegen dem Salzburger Finanzskandal von der EU ein Exempel statuiert wird."

"Durch die unrichtigen und nach der Aufdeckung des Finanzskandals korrigierten statistischen Datenmeldungen an Eurostat ist weder der Republik Österreich noch der EU ein Schaden entstanden", so Stöckl in einer Stellungnahme. Der Finanzskandal sei ein Kriminalfall, den es in dieser Form noch nie gegeben habe und durch den dem Land Salzburg ein enormer finanzieller Schaden entstanden sei. "Griechenland hat mit seinem unvorstellbaren Finanzchaos die ganze EU gefährdet und wurde dafür zum Dank mit zig Milliarden Euro gerettet. Viele EU-Staaten wie etwa Frankreich, Spanien oder Portugal haben den Verstoß gegen den Stabilitätspakt zur Regel gemacht und kommen ungeschoren davon. Wir haben den Finanzskandal penibel aufgearbeitet und die entsprechenden Konsequenzen gezogen und werden jetzt dafür hart bestraft. Das verseht kein Mensch", sagte der Finanzreferent.

Sobald die Strafzahlung seitens der EU formal abgesegnet ist, müsse gemeinsam mit dem Bund geklärt werden, ob dagegen beim Europäischen Gerichtshof berufen wird, so Stöckl. "Und falls die Geldstrafe in dieser Höhe fällig wird und der Bund an Salzburg Regressforderungen stellt, werden wir mit dem Bund Gespräche führen und über eine allfällige Aufteilung verhandeln."