Weniger politisch motivierte Gewalt in Deutschland

Die politisch motivierte Kriminalität geht in Deutschland erstmals seit 2012 wieder zurück. Im vergangenen Jahr registrierten die Sicherheitsbehörden in diesem Bereich 39.505 Straftaten, 4,9 Prozent weniger als 2016. Die am Dienstag in Berlin veröffentlichten Fallzahlen zeigen: Mehr als die Hälfte aller gemeldeten Straftaten waren 2017 rechtsmotivierte Delikte.