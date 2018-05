Niedrigste Zahl an Straftaten in Deutschland seit 25 Jahren

Die Kriminalität in Deutschland geht laut Statistik zurück: Die Behörden erfassten im vergangenen Jahr 5,76 Mio. Straftaten, die niedrigste Zahl seit 1992. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist die erfasste Kriminalitätsrate sogar niedriger als in den vergangenen 30 Jahren, wie das Innenministerium am Dienstag in Berlin bekannt gab. Auf 100.000 Einwohner kommen demnach weniger als 7.000 Fälle.