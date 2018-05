USA wollen illegal eingereiste Familien trennen

Die US-Justiz will ohne gültige Papiere eingereiste Kinder von ihren Familien trennen. "Wenn Sie ein Kind über die Grenze bringen, werden wir Sie verfolgen. Und dieses Kind wird von Ihnen getrennt werden, wie es das Gesetz vorschreibt", sagte US-Justizminister Jeff Sessions am Montag in der kalifornischen Stadt San Diego.