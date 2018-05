ÖAAB-FCG-Fraktion geht mit Fritz Pöltl in AK-Wahl

Die schwarzen Gewerkschafter haben sich auf ihren Spitzenkandidaten für die Arbeiterkammer-Wahl 2019 festgelegt: Fritz Pöltl wurde am Montagabend einstimmig von den Gremien von ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB und FCG gekürt. Er wird gegen die neue AK-Präsidenten Renate Anderl (SPÖ) antreten, so die FCG am Dienstag. Pöltl will die Wiener Arbeitnehmer "vor einigen der angekündigten Regierungspläne schützen".

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 56-Jährige ist amtierender Vorsitzende der ÖAAB-FCG Fraktion in der AK-Wien, FCG-Bundesgeschäftsführer und Gewerkschafter in der Gewerkschaft "vida" sowie Obmann-Stellvertreter in der AUVA.

In der Aussendung am Dienstag stellte er sich gegen die Reformpläne der Regierung bei der Sozialversicherung und der AUVA: "Die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger, die offenbar auf massiven Druck der FPÖ durchgezogen werden soll, ist unverantwortlich. Dass dann etwa die Auflösung der AUVA noch fälschlicherweise als Einsparung verkauft wird, ist sogar ungeheuerlich", so Pöltl.