Südtiroler Landtagswahl findet am 21. Oktober statt

Die Südtiroler Landtagswahl findet am 21. Oktober statt. Dieser Wahltermin wurde von Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) in seiner Eigenschaft als Präsident der Regionalregierung in Absprache mit seinem Trentiner Amtskollegen festgesetzt.