Freemans Enkelin erstochen - Freund schuldig gesprochen

Knapp drei Jahre nach dem gewaltsamen Tod von E'Dena Hines, einer Angehörigen von Oscar-Preisträger Morgan Freeman (80), ist der damalige Freund der jungen Frau schuldig gesprochen worden. Der 33-jährige Lamar Davenport sei von einer Richterin in New York des Totschlags schuldig befunden worden, wie die "New York Times" am Montag berichtete. Ihm drohen demnach bis zu 25 Jahre Haft.