Während religiöser Feier UNO: 30 Kinder bei Luftangriff in Afghanistan getötet

Die afghanische Armee hat nach Angaben der UNO bei einem Luftangriff auf eine religiöse Feier in der Provinz Kunduz Anfang April 30 Kinder getötet. Insgesamt seien mindestens 36 Menschen getötet und 71 weitere verletzt worden, hieß es am Montag in einem Untersuchungsbericht der UN-Mission in Afghanistan (UNAMA).