Im Österreichischen Skulpturenpark südlich von Graz wurde letzten Freitag ein Eisblock in der Größe von 1 m3 in eine Holzkiste verpackt und in ein vorbereitetes Erdloch versenkt. Dabei handelt es sich um das Artist-in-Residence-Projekt des in Wien lebenden Künstlers Jun Yang, der sich in seinem Werk mit dem Transfer kultureller Errungenschaften und dem Thema Mythenbildung beschäftigt.

Eisblock beim Verpacken, Kunstprojekt "Das Eis des Kaisers von China", Jun Yang © Universalmuseum Joanneum/B. Bauernfeind

Ausgehend vom Mythos, dass Marco Polo von seinen Reisen nach China das Wissen um die Herstellung von Speiseeis und dessen Erhaltung bis in den Sommer hinein nach Europa mitgebracht habe, stellt der Künstler diese überlieferte Methode nach. Parallel dazu zeigt das Kunsthaus Graz ab 14. Februar 2019 eine große Personale Jun Yangs.

Warum das Eis vergraben wurde

Die Faszination am Mythos, der Händler und Entdecker Marco Polo hätte von seinen Reisen nach China Speisen wie Pizza, Spaghetti und Speiseeis sowie das Wissen um deren Herstellung mit nach Europa gebracht, führte den österreichisch-chinesischen Künstler an das Projekt heran. Im Besonderen interessierte ihn, wie Eis bis in den Hochsommer haltbar gemacht wurde, um es dem Kaiser von China gehobelt mit Sirup oder Früchten zu servieren. Dieser Methode, die von China nach Rom und durch Katharina von Medici nach Paris gelangte und so den Genuss von Speiseeis in Europa verbreitete, geht das Artist-in-Residence-Projekt 2019 im Österreichischen Skulpturenpark nach. Dafür wurde Ende November 2018 ein 1 m³ großer Eisblock in einem Erdwall im Österreichischen Skulpturenpark vergraben, der beim Frühlingsfest des Skulpturenparks am 19. Mai 2019 performativ wieder ausgegraben wird. „Dieses außergewöhnliche Kunstprojekt ist so interessant, weil weder wir noch der Künstler Jun Yang das Resultat kennen. Mit Spannung erwarten wir das Ergebnis im Mai 2019“, so die Leiterin des Österreichischen Skulpturenparks Elisabeth Fiedler.

Visualisierung des Projekts © Österreichischer Skulpturenpark

Was damit in Zukunft passiert

Der Eisblock befindet sich in einer Holzkiste und wurde in ein 1,3 m³ großes verschaltes Erdloch versenkt. Der Zwischenraum zwischen Verschalung und Erde wurde mit schlechten Wärmeleitern wie Asche und Stroh gefüllt und mit einer 1,7 m² großen Metallplatte, die auf das Projekt hinweist, abgedeckt. Durch dieses spannende Experiment thematisiert der Künstler wissenschaftliche Erkenntnisse, deren Umsetzung im realen Leben und Geschichtskonstruktion. Eine markante Skulptur ist sichtbares Zeichen der komplexen konzeptuellen Arbeit. Beim Frühlingsfest soll es neben chinesischen Speisen eben auch gehobeltes Eis geben, das an das ursprüngliche chinesische „Baobing“ oder das japanische „Kakigori“ angelehnt ist und z. B. mit roten Bohnen, Mangofrüchten oder Matcha serviert wird.

Grund zur Freude

Einen weiteren Grund zur Freude bieten die diesjährigen Besuchszahlen des Parks: Seitdem der Österreichische Skulpturenpark 2007 Teil des Universalmuseums Joanneum wurde, verzeichnete er noch nie so viele Besuche wie im Jahr 2018. „Wir sind sehr erfreut über das große Interesse und das Rekordhoch von 37.572 Besuchen im letzten Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von mehr als 40 %“, freut sich Fiedler. Der Österreichische Skulpturenpark hat während der Wintermonate geschlossen und ist ab 1. April 2019 wieder täglich bei freiem Eintritt zugänglich.

Das Eis des Kaisers von China Eröffnung: 19. Mai 2019

Österreischischer Skulpturenpark, Thalerhofstraße 85, 8141 Premstätten

www.skulpturenpark.at