Mahlzeit! Für viele von uns ist das Handy bereits ein fixer und unentbehrlicher Bestandteil unseres Lebens geworden. Sowohl beruflich als auch privat gilt das Mobiltelefon als Servicestelle, Kommunikationsassistent, Zeitvertreib und weiß die Antwort auf so gut wie jede Frage.

Österreich hat sich in den vergangenen Jahren in ein Mobilfunkland verwandelt. Mittlerweile gibt es 24 Millionen aktive SIM-Karten. Laut aktuellen Studien wurden im Jahr 2022 erstmals vier Milliarden Gigabyte an Daten via Mobilfunk übertragen. Zudem wurde im Laufe des vergangenen Jahres auch fleißig telefoniert, es wurden rund 23,7 Milliarden Mobilfunkminuten dokumentiert. Erfahren Sie mehr rund um die Studie.

Heutige Empfehlungen:

So verhalten Sie sich bei einer Begegnung mit einem Bären richtig

Am Plöckenpass wurde ein Bär von einem Autofahrer gefilmt, in Slowenien wurde ein Mann von einem Bären attackiert. Doch was tut man, wenn man plötzlich vor einem der Tiere steht? Ein Experte klärt auf. Zu den Tipps.

"Umarmungsverbot" für Tochter bei Besuchen

Eine demenzkranke betagte Frau landete auf der Sonderstrafanstalt Wilhelmshöhe, ihre Tochter erhebt nun Vorwürfe: "Meiner Meinung nach war das eine Fehleinschätzung des Richters und gesetzwidrig." Zum Artikel.

Das hippe Berlin bekommt heute einen schwarzen Bürgermeister

Der CDU-Politiker Kai Wegner soll heute zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt werden. Auch, weil Franziska Giffey die SPD von linken Bündnissen löst. Nicht allen in ihrer Partei gefällt das. (Kleine Zeitung PLUS)

Kai Wegner © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

16 Leichen von Patienten eines Seniorenheims in Italien exhumiert

Die Staatsanwälte gehen davon aus, dass der Angestellte, gegen den ermittelt wird, das Leiden von Krebspatienten beendet habe, die in die Einrichtung gebracht wurden, weil sie im Sterben lagen und palliativ versorgt werden sollten. Zum Artikel.

Seit 11 Uhr im Liveticker: Dominic Thiem gegen Kyle Edmund

Die Niederösterreicher Dominic Thiem und Jurij Rodionov steigen heute in der ersten bzw. zweiten Partie nach 11.00 Uhr in den Hauptbewerb des Masters-1000-Tennisturniers von Madrid ein. Hier verpassen Sie nichts!

Nordirische Regierungschefin will zu Charles' Krönung

Die Entscheidung ist bemerkenswert, weil sich O'Neills Partei Sinn Fein für eine Abspaltung Nordirlands vom Vereinigten Königreich und eine Vereinigung mit der Republik Irland einsetzt. Mehr dazu.

Woody Harrelson als Coach und welche Filme sich (nicht) lohnen

Es ist eine kleine, feine Kinowoche: Brendan Fraser dominiert mit seiner Oscarrolle in "The Whale", Teil fünf der Horror-Reihe "Evil Dead Rise" kommt erfrischend daher und Woody Harrelson coacht ein besonderes Team in "Champions". Zu den Filmen der Woche.

Tester finden noch immer Weichmacher in Kinderprodukten

"Wir haben Beißspielzeug, Decken, Dosen, Lätzchen, Schuhe, Sonnenbrillen, Strumpfhosen und Trinkflaschen untersucht. Von 86 Produkten waren nur 28 frei davon", berichtete der Verein für Konsumenteninformation (VKI). Zum Bericht.

Sängerin Halsey und Alev Aydin gehen offiziell getrennte Wege

Die US-Musikerin und ihr Freund Alev Aydin sind im Sommer 2021 Eltern eines Sohnes geworden. Auf ihr großes Liebesglück folgt nun die Trennung. Sie wollen ihren Sohn Ender trotzdem gemeinsam erziehen. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Wie Sie Ihr Kind vor einer Allergie schützen können

Die Pollensaison ist bereits in voller Fahrt: Mit welchen Tricks Allergiker den Pollen entkommen und was hinter einer Kreuzallergie steckt: Die Experten haben im Videotalk die Antworten.

