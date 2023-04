Mahlzeit! Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel wird sich heute Nachmittag mit der Zukunft der Autobranche in Österreich beschäftigen. Eingeladen sind Vertreter von Wissenschaft und Industrie. Thema soll unter anderem die Finanzierung von Forschung zu E-Fuels sein. Nehammer sprach sich zuletzt angesichts der bis zu 80.000 Beschäftigten im gesamten Automobilbereich in Österreich gegen ein endgültiges Aus für Verbrennungsmotoren aus. Der Kanzler wiederholte gestern bei seinem Besuch eines BMW-Werks in Steyr seine Feststellung, Österreich sei ein "Autoland". 300.000 Menschen seien direkt oder indirekt in dieser Branche tätig.

Konjunktur in Österreich: Inflation schwächte sich im März auf 9,2 Prozent ab

Der Grund ist, dass die Preise für Sprit und Heizöl gesunken sind. In der Gastronomie blieben die Preissteigerungen jedoch nahezu unverändert hoch.

Feuerpause im Sudan zum dritten Mal gescheitert, Leichen auf den Straßen

In dem seit Jahren politisch instabilen Sudan kämpfen seit Samstag die zwei mächtigsten Generäle und ihre Einheiten um die Vorherrschaft. Zum Artikel.

Wie Thomas Tuchel mit Bayern noch die Wende schaffen will

Der FC Bayern muss am Mittwoch gegen Manchester City ein 0:3 aus dem Hinspiel wettmachen. City ist in Topform, die Bayern sind es nicht, aber der Trainer verfolgt die Politik der kleinen Schritte.(Kleine Zeitung PLUS.)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Eurovision Song Contest: Musikalische Brücke von Liverpool zur Ukraine

Hier lesen Sie, wie die Ukraine doch auch eine Art Gastgeberrolle beim Eurovision Song Contest in Liverpool haben wird und die Prognosen für Österreichs Finalaufstieg mit Teya & Salena hervorragend sind.

Teya & Salena vor dem Logo des ESC 2023, wo die ukrainischen Faben integriert sind: Österreichs Duo hat tolle Wettquoten. © ORF

Muslima diskriminiert: "Bewerbungsgespräch drehte sich nur um mein Kopftuch"

Eine 19-jährige Muslima sollte ihr Kopftuch beim Bewerbungsgespräch ablegen. Stattdessen wurde sie gefragt, ob sie eine Haube tragen könnte. Sie klagte und erhielt 2000 Euro Schadenersatz. (Kleine Zeitung PLUS)

Triest: Wiener Kaffeehaustradition expandiert jetzt auch nach Italien

In der Hafenstadt Triest steht die Eröffnung des „Sachers“ unmittelbar bevor. Es ist das erste Kaffeehaus des Traditionsbetriebs im Ausland. (Kleine Zeitung PLUS)

Gerichtsmedizin veröffentlicht Todesursache von Aaron Carter

Der Sänger wurde Ende 2022 leblos in einer Badewanne in seinem Haus gefunden. Lange war unklar, wie und woran Aaron Carter wirklich gestorben ist. Nun wurde die Ursache seines Todes bekannt.

Der jüngere Bruder von "Backstreet Boy" Nick Carter feierte Ende der 1990er-Jahre als Teeniestar mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" große Erfolge. ©

Messerangriff in Duisburger Fitnessstudio: Eines der vier Opfer in Lebensgefahr

Drei Menschen seien notoperiert worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mittwochfrüh. Es gebe noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. "Wir ermitteln mit Hochdruck." Zur Meldung.

Fox News zahlt Wahlmaschinenhersteller Dominion 787 Millionen Dollar

Die Summe bedeute Rehabilitierung und Rechenschaft, sagte der Anwalt von Dominion, Justin Nelson, nach der Einigung am Dienstag. "Lügen haben Konsequenzen." Hier lesen Sie mehr.

Fußballstar Neymar wird wieder Papa

Seit über einem Jahr ist Fußballer Neymar wieder in festen Händen. Nun erwarten er und seine Freundin, das Model Bruna Biancardi, Nachwuchs.

