Charles Ponzi ist der Namensgeber eines Betrugssystems, dem auch heute noch massenhaft gutgläubige Menschen zum Opfer fallen. Ponzi ist italienischer Einwanderer in New York, der 1920 unglaublich hohe Renditen verspricht, wenn man in sein Finanzsystem investiert. Und er zahlt diese auch aus – eine Zeit lang. Denn in Wirklichkeit hat er kein Produkt, keine Dienstleitung, nichts. Die Renditen bestehen nur aus dem Geld nachfolgender, geblendeter Investoren.

Madoff, Auer-Welsbach und die "Krypto-Queen"

Fast neun Jahrzehnte später, wieder in New York. Der 64,8 Milliarden Dollar schwere Geschäftsmann Bernie Madoff wird 2008 verhaftet. Es hatte sich herausgestellt, dass hinter seinen vermeintlich erfolgreichen Geschäften nur ein Ponzi-System steckte. Es ist das wohl größte seiner Art in der Geschichte.

Ähnliches spielt sich Anfang der 2000er-Jahre auch in Österreich ab. Wolfgang Auer-Welsbach bringt 12.500 Menschen um eine halbe Milliarde Euro. "Der Wolfi von Krumpendorf" hatte das größte Betrugssystem Österreichs aufgebaut. Die delikt-Folge dazu gibt es hier.

Dann kam der Boom der Kryptowährungen. Die neue Technologie eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Weltweit werden selbst kleinere Anleger innerhalb kürzester Zeit zu Millionären. Doch schon bald erkennen auch Betrüger das Potenzial der Technologie, die völlig anonyme und eigentlich extrem sichere Transaktionen ermöglicht und schaffen "Coins", deren einziger Zweck es ist, Menschen um ihr Geld zu bringen.

Luxuriöser Lebensstil verlockt die Opfer

Ruja Ignatova gelingt es, mit "OneCoin" die aufkommende weltweite Begeisterung für Kryptowährungen und das Ponzi-Schema zu einem weltweiten Betrugssystem zu vermengen und Milliarden an Dollar und Euro zu ergaunern. 2017 taucht die Krypto-Queen unter, bis heute ist sie eine der meistgesuchten Frauen weltweit.

Doch sie hinterlässt nicht nur Milliarden an Schaden, sondern auch eine Blaupause für weitere Maschen. Zwei Hotspots bilden sich in der Steiermark und in Kärnten. Ein dankbares Pflaster für die meist jungen Männer, die mit ihrem zur Schau gestellten exklusiven Lebensstil bei vielen den Wunsch nach dem schnellen Geld wecken – und eiskalt ausnutzen. Oft mit großem Erfolg, obwohl es Möglichkeiten gibt, diese "Scams" zu erkennen.

Mit Roman Vilgut und David Knes.