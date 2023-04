Mahlzeit! Sind Sie auch betroffen? Mit 1. April mussten viele heimische Bankkunden erfahren, dass zahlreiche Geldinstitute an der Spesenschraube gedreht haben. Zu diesem Befund kommt jetzt auch der Bankenmonitor der Arbeiterkammer. Hier lesen Sie mehr.

Wetter bleibt unbeständig, ab Freitag dann bis zu 20 Grad

Nach dem April-Wetterchaos am Wochenende mit viel Schnee und Überschwemmungen in weiten Teilen Österreichs geht es diese Woche zunächst unbeständig und wolkenreich weiter. Am Wochenende soll es dann mit Temperaturen von bis zu 20 Grad "sommerlicher" und sonniger werden. Hier lesen Sie die ganze Wetter-Prognose. (Kleine Zeitung PLUS)

Abermals Klimaproteste in Graz und Wien: Letzte Generation legte erneut Verkehr lahm

Die Klimaproteste in Graz gingen am Montag weiter. Auch in Wien wurde protestiert. Mittlerweile konnten die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße gelöst werden. Hier lesen Sie mehr dazu.

"Im Zentrum": Sebastian Kurz vergleicht Christian Kern mit Donald Trump

Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist für eine Diskussion über China im ORF zu Gast, nutzt seinen Auftritt aber auch um seine Rolle in den Vorwürfen zur Inseratenkorruption kleinzureden. Hier lesen Sie die ganze TV-Analyse von Wolfgang Fercher.

Bargeld, Sommerzeit und mehr: Sieben Volksbegehren liegen ab heute zur Unterschrift auf

Unterzeichnet werden können die Volksbegehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich oder online mittels elektronischer Signatur. Ab 100.000 Unterschriften muss das jeweilige Anliegen im Parlament behandelt werden. Hier lesen Sie mehr.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Autounfall: Ex-Fußballerin Burger muss ins Gefängnis

Die ehemalige ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger ist heute nach einem Autounfall wegen des Vorwurfs grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht St. Pölten gestanden. Sie bekannte sich schuldig und bekam neun Monate teilbedingt. Hier geht`s zum Artikel.

Nina Burger © APA/Georg Hochmuth

Putin-Gegner Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

Einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin muss für 25 Jahre hinter Gitter. Er war im April 2022 verhaftet worden, nachdem er den russischen Einmarsch in der Ukraine kritisiert hatte.

Welchen Einfluss Feinstaub auf die Entstehung von Lungenkrebs hat

Ist man über einen längeren Zeitraum erhöhter Feinstaubbelastung ausgesetzt, kann das gesundheitliche Folgen haben. Eine neue Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen Feinstaub und Lungenkrebs. (Kleine Zeitung PLUS)

Allergiker, aufgepasst: Jetzt sind die Birken-Pollen im Anflug

In Kärnten blühen die Birken: Ab den späteren Vormittagsstunden bis in die Abendstunden kann auch in den städtischen Siedlungsgebieten die allergische Reizschwelle überschritten werden. Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Wie der Iran Frauen mittels Überwachungstechnik kontrollieren will

Das iranische Regime will den Kopftuchzwang mit Überwachungstechnik aus China durchsetzen. Die Demonstranten dürfte das jedoch nicht einschüchtern. Hier lesen Sie den Artikel unseres Korrespondenten Thomas Seibert. (Kleine Zeitung PLUS)

Dominic Thiem setzt nun doch auf einen Mentalcoach

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem setzt auf seinem angestrebten Weg zurück in die absolute Weltspitze nun doch auf die Hilfe eines Mentalcoaches. Hier geht´s zum Artikel.

Emma Watson: "Ich habe eine Menge Therapie gemacht"

Schauspielerin Emma Watson kehrt mit einem reflektierenden Text über ihre vergangenen Jahre auf die Social-Media-Plattform Instagram zurück: darin spricht sie etwa über den Verlust ihrer Großeltern und die Adoption eines Hund.

Zieht Multimilliardär Elon Musk schon bald nach Südtirol?

Der zweitreichste Mann der Welt will angeblich ein Anwesen im Gadertal bauen lassen. Er wäre längst nicht der einzige prominente Gast in den Dolomiten.

Meine Empfehlung: Die Osterjause hält viel länger, als man denkt

Der Ostersonntag ist jetzt schon mehr als eine Woche her, vielleicht haben Sie auch noch Reste von der Osterjause zu Hause. Kein Problem: Lebensmittel wie Osterjausen sind meist lange übers Haltbarkeitsdatum hinaus gut. Auch Wochen nach dem Osterfest müssen die Lebensmittel nicht entsorgt werden. Greenpeace tritt dafür den Beweis an.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.

