Die Woche startet mit positiven Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Zum 25. Mal in Folge ist die Zahl der Menschen ohne Job im März entgegen der Prognose von Experten weiter gesunken. Ende des Monats waren laut Daten des Arbeitsmarktservices 333.954 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, das sind um 1933 Personen bzw. 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Hier lesen Sie mehr dazu.

Erdbeben erschütterte Kärnten: Grollen und Risse in den Wänden

Um 22.15 Uhr bebte am Palmsonntag in Kärnten die Erde. Das Beben mit Epizentrum westlich von St. Veit erreichte eine Magnitude von 3,8. Vereinzelt wurden Schäden gemeldet. Mehr dazu.

Tanner bestätigt: "Ja, wir kaufen eine zweite Jetflotte"

Nun ist es fix: Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres bekommen neben dem Eurofighter wieder eine zweite Jetflotte. Hier geht's zum Artikel.

Ölkartell überrascht mit Förderkürzung, Ölpreise steigen stark an

Die Ölpreise haben am Montag mit einem starken Anstieg auf die Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ reagiert. In der vergangenen Nacht wurde für ein Fass Rohöl aus der Nordsee zeitweise 86,44 Dollar gezahlt. Das ist im Vergleich zum Freitagabend ein Aufschlag von mehr als 8 Prozent. Mehr lesen Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Finnlands Regierungschefin Sanna Marin räumt Wahlniederlage ein

Für Regierungschefin Sanna Marin wird es nach der Parlamentswahl eng. Ihre Sozialdemokraten, die Konservativen und die Rechtspopulisten lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am späten Sonntagabend erklärten sich dann die Konservativen zum Sieger. Mehr lesen Sie hier.

Todesopfer bei Bluttat in Niederösterreich

Im niederösterreichischen Gänserndorf ist es in der Nacht auf Montag zu einer Bluttat gekommen, eine Person soll dabei ums Leben gekommen und zwei weitere schwer verletzt worden sein. Was bislang über die Tat bekannt ist.

Sonnenschutz ist täglich wichtig, nicht nur im Sommer

Warum der jährliche Besuch bei der Hautärztin oder dem Hautarzt ein Fixtermin im Kalender sein sollte und welche Muttermale man im Auge behalten sollte. Hier geht's zu den Informationen.

Fernando Alonso und Andrea Schlager haben sich getrennt

Sie galten als eines der Traumpaare in der Formel 1, doch das Glück hielt nicht lange. Ex-Weltmeister Fernando Alonso und ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager gehen getrennte Wege. Hier lesen Sie mehr.

"Krone", "Heute", "Österreich": WKStA will alle Inserate des Finanzministeriums überprüfen

Die WKStA ersucht das Finanzministerium, auch Unterlagen über Inseratenschaltungen in anderen Medienhäusern zu übermitteln. Die Verdachtslage erstrecke sich "auf eine Vielzahl von Schaltungen", und zwar "auch in anderen Medien".

Gründonnerstag: In der Steiermark und in Kärnten kommt meist Spinat auf den Tisch

Laut einer Umfrage des Tiefkühlkost-Unternehmens Igo landet bei jeder zweiten Person in Kärnten und bei vier von zehn Steirern am kommenden Donnerstag Spinat auf den Tellern. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Podcast-Empfehlung: Zerfleischt sich der Feminismus gerade selbst, Gertraud Klemm?

Der aktuelle Feminismus sei akademisch, er beschäftige sich nicht mit den wirklichen Problemen von Frauen und zerstöre sich am Ende selbst. Die Autorin Gertraud Klemm geht mit dem feministischen Diskurs, der vor allem im Netz geführt wird, hart ins Gericht. Hat sie recht? Hier können Sie sich den Podcast anhören.

