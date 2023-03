Mahlzeit! Am heutigen Vormittag kam es im Parlament zu einem historischen Ereignis. Nach etwas mehr als einem Jahr Krieg hielt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals eine Videoansprache. Sein virtueller Auftritt war lange ein Streitthema, die FPÖ lehnte die Rede des Präsidenten stets ab. Heute verließen die Abgeordneten aus Protest den Plenarsaal.

Selenskyj sprach über die aktuellen Geschehnisse in seiner Heimat, ging im Detail auf die russischen Gräueltaten ein. Der ukrainische Präsident bedankte sich besonders bei der Auslandshilfe "Nachbar in Not", für österreichische Energiehilfe, für die Versorgung Verletzter in Wien, Graz und Linz sowie für Hilfe bei der Entschärfung von Minen. "Ich bin überzeugt, dass wir unsere Menschlichkeit, unsere Moral und unsere Überzeugung, dass das Böse immer verlieren wird, bewahren werden." Lesen Sie hier alles zum Auftritt des ukrainischen Präsidenten im Parlament.

Heutige Empfehlungen:

Wissenschafts-Sensation: Rätsel um "A.E.I.O.U." ist nach 500 Jahren gelöst

Kaiser Friedrich III. (1415-1493) hat diese Vokalfolge an Gebäuden und Kunstgegenständen anbringen lassen. Wissenschaftler Konstantin Moritz Langmaier kann nun belegen, woher sie stammt. (Kleine Zeitung PLUS)

Papst wegen Atemwegsinfektion ins Spital eingeliefert

Papst Franziskus ist Mittwochnachmittag wegen einer Atemwegsinfektion in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden. Er soll Untersuchungen unterzogen werden, die bereits geplant waren, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mit. Lesen Sie mehr.

"Eure Titel sind so reißerisch" - die Redaktion antwortet

Keine Frage ist zu unbequem und schon gar nicht zu kritisch. In unserem neuen Format "Blick in den Newsroom" liefert die Kleine Zeitung exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Umsiedelung von Pablo Escobars Flusspferden aus Kolumbien kostet Millionen

Der 1993 getötete Drogenboss Pablo Escobar hatte eine Vorliebe für exotische Tiere. Auf seiner "Hacienda Napoles", einem Luxusanwesen östlich von Medellin, betrieb er einen Privatzoo. Die nach seinem Tod freigelassenen Flusspferde wurden in der Region zum Problem.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Straka kratzt an der 10-Millionen-Dollar-Preisgeldmarke

Österreichs Top-Golferinnen und -Golfer konnten zuletzt zum Teil gute Ergebnisse erreichen. Matthias Schwab holte in der Vorwoche Rang acht. Sepp Straka spielt nächste Woche in Augusta. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

© AP (Eric Gay)

Streik abgewendet: AUA einigt sich mit Bordpersonal auf neuen KV

Die Austrian Airlines (AUA) haben sich mit der Gewerkschaft vida auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal geeinigt und damit einen drohenden Arbeitskampf abgewendet. Lesen Sie alles darüber.

Wenn Küche und Wohnzimmer in Rosa und Mintgrün erstrahlen

Frühlingsbeginn in den eigenen vier Wänden ist, wenn Küche und Wohnzimmer in zarte Pastelltöne getaucht werden. Zur Wohnstory.

Frisch verliebt? Dieser Mann bringt Angelina Jolie wieder zum Strahlen

Schauspielerin Angelina Jolie soll wieder glücklich vergeben sein. Ihr Auserwählter soll kein Geringerer als David Mayer de Rothschild sein. Die beiden wurden bereits beim romantischen Dinner gesichtet. Zum Artikel.

Meine Empfehlung:

Hochzeit, Kinder, Eigenheim: "Das Leben ist kein Wettrennen"

Die einen folgen in ihren Dreißigern dem eher klassischen Weg aus "Hochzeit, Kind und Eigenheim", die anderen nicht. Für Offenheit gegenüber weniger traditionellen Lebensentwürfen und Vertrauen in das eigene Timing plädiert Autorin Jennifer Klinge in ihrem neuen Buch.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen