Mahlzeit! Auch einige Tage nach der schrecklichen Bluttat in Deutschland ist die Stadt Freudenberg in großer Trauer. Die zwölfjährige Luise wurde am Wochenende mit mehreren Messerstichen getötet. Bei den Tätern soll es sich um ihre beste Freundin (13) und eine weitere Komplizin (12) handeln. Da beide strafunmündig sind, würden sie vermutlich in ein therapeutisches Heim kommen.

Doch wie kann es dazu kommen, dass Kinder töten? Mein Kollege Julian Melichar hat mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin Isabel Böge über Hintergrunde der Tat gesprochen. Das Interview lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen:

Was Doskozil mit Österreich vorhat

Im Burgenland regiert Hans Peter Doskozil mit absoluter Macht. Nun greift er auch in der SPÖ nach der Spitze. Das Ziel ist die Kanzlerschaft. Doch was plant der Burgenländer für die SPÖ – und für Österreich? Zum Bericht.

Russland will 400.000 neue Berufssoldaten anwerben

Angesichts der hohen Verluste in der Ukraine braucht die russische Armee offenbar wieder Soldaten. Unser Korrespondent Stefan Scholl berichtet aus Moskau. (Kleine Zeitung PLUS)

Löste ein Scherzanruf den Großeinsatz mit der Cobra aus?

Die Anzeigerin alarmierte die Polizei mit falschen Personenangaben. Ermittler durchsuchten Wohnung eines Mannes, den die 16-Jährige am Video identifiziert hatte. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Furchtbare Gewalttaten in Altersheim bei Jesolo

Mehrere Mitarbeiter eines Seniorenheimes, das 15 Kilometer vor dem Badeort Jesolo liegt, wurden festgenommen. Sie wurden gefilmt, wie sie alte Menschen misshandelten und vergewaltigten. Ein Opfer ist verstorben.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Nicole Schmidhofer und das Privileg, das Ende selbst zu bestimmen

Nicole Schmidhofer will das Risiko nicht mehr nehmen, das es im Skisport braucht. Und zieht als Konsequenz einen Schlussstrich unter ihrer Karriere. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Liliair-Flüge nach Frankfurt & Co.: Weiter warten aufs Buchen

Kleine Zeitung-Leser beklagen fehlende Buchungsmöglichkeiten der neuen Fluglinie Liliair, auf Anfragen werde nicht reagiert. Die Airline kündigt an, "zum gegebenen Zeitpunkt relevante Neuigkeiten" bekanntzugeben. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Wie wirksam sind Abnehmspritzen wirklich?

Der Gewichtsverlust von Elon Musk hat Abnehmspritzen ins Gespräch gebracht. Was diese Medikamente können und für wen sie geeignet sind. Die wichtigsten Antworten zu den neuen Medikamenten gegen Übergewicht. Zu den wichtigen Fragen und Antworten.

Großes Umstyling: Heidi Klum muss heute erstmals Haare lassen

In der aktuellen Folge, die am Donnerstagabend erscheint, kommt es zu einer haarigen Premiere. Heidi Klum wird selbst von den Profis umgestylt, ob ihre Models auch so ruhig bleiben? Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Diese neuen Regelungen müssen Urlauber beachten

Auch in diesem Jahr wird Italien wieder eines der gefragtesten Urlaubsziele sein. Für einige Orte wird die Beliebtheit allerdings zum Problem. Neue Regelungen für Touristen sollen ihnen dabei helfen, den Massen standzuhalten. Die wichtigsten Infos lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

