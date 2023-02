Mahlzeit! Am heutigen Freitag jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zum ersten Mal. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in das Nachbarland ein und bringen seitdem Terror, Leid und Tod über die Ukraine. Wir widmen diesem traurigen Jahrestag ein multimediales Special sowie Analysen und Hintergrundinfos. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

ÖVP lässt Einigung über Mietpreis-Bremse platzen

Die Einigung über eine Mietpreisbremse, die die starken Steigerungen bei den Richtwertmieten abfedern sollte, droht zu platzen. Die ÖVP fordert einen Freibetrag von 500.000 Euro bei der Grunderwerbssteuer als Bedingung für die Zustimmung.

Salzburg war nur noch ein blasses Abbild

Der FC Salzburg musste sich der AS Roma des José Mourinho 0:2 geschlagen geben und verabschiedete sich von der europäischen Bühne. Schon nach zehn Minuten war klar, in welche Richtung die Partie laufen würde, schreibt Sportredakteur Hubert Gigler.

Ni­co­las Ca­pal­do (links), Ju­ni­or Adamu (rechts) und Salz­burg waren eine Num­mer zu klein für die AS Roma © APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Eine Kaltfront bringt den Winter zurück

Der Februar war bisher deutlich zu warm und niederschlagsarm. Am Wochenende bringt eine Kaltfront den Winter nach Kärnten, Osttirol und in die Steiermark zurück – zumindest für ein paar Tage.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Homosexualität "heilen": Wilde Polit-Debatte, weitere "Therapeuten" vor Ausbildung

Die Opposition setzt Schwarz-Grün im Bund nach dem Kleine-Artikel zum Konversionstherapieverbot unter Druck. Just bevor in Zwettl (NÖ) heute ein Seminar startet, wo weitere vermeintliche "Homo-Therapeuten" ausbildet werden sollen.

Konversionstherapie in Österreich: Kleine Zeitung Recherche löste Welle an Reaktionen nach sich © Jürgen Fuchs / Montage

Wifo-Chef Felbermayr: "Sind alle ärmer geworden"

Inflation in Österreich schnalzt jetzt sogar auf neuen Rekord von 11,2 Prozent. In den Zahlen schlagen sich etwa höhere Netzkosten bei Strom und Gas nieder. Wifo-Chef Felbermayr plädiert für Gegensteuern bei Löhnen und Mieten.

Comeback des Akademikerballs

Nach Coronapause kehrt der Akademikerball zurück. Und mit ihm die Gegendemonstranten und eine polizeiliche Sperrzone. Für Brisanz sorgt die OSZE-Tagung, die ebenfalls in der Hofburg stattfindet.

Sojus-"Rettungsboot" soll Kosmonauten und US-Astronaut zurückbringen

Eine russische Sojus MS-23 soll Besatzung der ISS vorzeitig zur Erde bringen: Die ungewöhnliche Mission war nötig geworden, weil die an der ISS angedockte Fähre MS-22 ein Leck hat – wohl verursacht von einem Mikrometeoriten.

Das sind die außergewöhnlichsten Namen der Promi-Kinder

Wahre Verbrechen: ATV besucht die "Orte des Schreckens"

ATV startet heute ein neues True-Crime-Format, auch die Steiermark war mit dem "Horrorhaus in Spielberg" Drehort. Der Kiesbauer-Ausfall ist für den Sender vorerst kein Problem, schreibt Kollege Daniel Hadler.

Podcast: "Maurer & Cik"

Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik besprechen im Podcast "Maurer & Cik" die wichtigsten Nachrichten der Welt. Die Themen dieser Woche: Franz Voves bringt Pamela Rendi-Wagner zum Sprechen, der EuGH baut den Datenschutz für Superreiche aus und Herbert Kickl betreibt weiterhin Desensibilisierung.

Meine Empfehlung: Warum Schönheits-OPs schon bei 18-Jährigen boomen

Hyaluron für vollere Lippen, Implantate für einen größeren Busen – zahlreiche Menschen legen sich bereits in jungen Jahren unters Messer. Die Eingriffe bergen hohe Risiken, können aber in manchen Fällen auch die Lebensqualität verbessern, schreibt Kollegin Simone Rendl.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Verwaltung von Push-Mitteilungen