Mahlzeit! Heute Abend ist es endlich so weit. Die Wiener Staatsoper wird zum Ballsaal. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kehrt der Opernball in all seiner Pracht zurück. Die Veranstaltung gilt bereits seit vielen Jahren als Fixtermin für Prominente aus dem In- und Ausland. Sehen und gesehen werden heißt es für die Gäste, die teilweise eine weite Anreise in Kauf nehmen. Ob die Aktivisten der "Letzten Generation" ebenfalls vor Ort sein werden, bleibt abzuwarten.

Wer die schönste Robe trägt, wer auf dem Parkett das Tanzbein schwingt und welche Staatsgäste sich die Ehre geben – wir haben die wichtigsten Informationen rund um den 65. Wiener Opernball für Sie zusammengefasst. Außerdem halten wir Sie am Abend natürlich in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Erfahren Sie mehr über den Opernball:

Wie viel wissen Sie über den Wiener Opernball? Testen Sie in Vorbereitung auf den heutigen Abend ihr Wissen in unserem offiziellen Opernball-Quiz.

Heutige Empfehlungen:

Coronatests kosteten bisher 4,8 Milliarden Euro

Im Durchschnitt wurden in Österreich 23 Coronatests pro Kopf gemacht, ähnlich so viel wie in Dänemark. In Deutschland waren es hingegen nur 1,5 Tests pro Person.

GTI-Fans trauern am Denkmal um das Ende des Treffens

Der Schock über das unvermittelte Aus des GTI-Treffens sitzt bei den Fans tief. Einige bezeugen ihre Trauer über das Ende nun beim Granit-Denkmal in Reifnitz. (Kleine Zeitung PLUS)



Aufbauarbeiten laufen: Das erwartet Sie beim 72. Bauernbundball

300 Nadelbäume, 60 Bars und 20 Hütten stehen bereit: Morgen findet der 72. Steirische Bauernbundball statt. Was heuer anders ist als sonst (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Der WM-Riesentorlauf der Frauen im Liveticker

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin führt im WM-Riesentorlauf und greift nach Gold. Österreicherinnen abgeschlagen und weit weg von den Top-Platzierungen. Zum Live-Artikel.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania": Geschrumpfte Helden

Eine neue Ära wird eingeleitet: Das dritte Leinwandabenteuer von "Ant-Man" katapultiert das Marvel-Universum in bislang unerforschte Welten. Zur Filmkritik.

Haarausfall bei Frauen: Diese Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten gibt es

Haarausfall betrifft nicht nur Männer. Auch bei Frauen kommt er vor und immer mehr Promis reden öffentlich über dieses Problem. Was Betroffene wissen müssen. Hier geht es zum Artikel.

Rihanna gibt auf dem Vogue-Cover erste Einblicke in ihr Familienglück

Die britische Vogue widmete Superstar Rihanna, ihrem Partner A$AP Rocky und ihrem gemeinsamen Sohn das März-Cover. In einer eigenen Fotostrecke gibt ihr Sohn sein Magazin-Debüt. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: "Hype" um Vitamin D führt zu mehr Überdosierungen

Vitamin D hilft beim Einbau von Kalzium und bei Stoffwechselvorgängen, wird aber immer häufiger oft als Prophylaxe für Krankheiten eingenommen. Gesunde Menschen bräuchten jedoch keine zusätzliche Einnahme von Vitamin D. Hier lesen Sie mehr dazu.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen