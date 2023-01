Mahlzeit! Schlechte Nachrichten für alle Kundinnen und Kunden: Die sinkenden Gaspreise kommen wohl erst in einigen Monaten bei den Endkundinnen und -Kunden an. Das sagte E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Was die Kunden jetzt für ihr Gas zahlen, "das sind Preise, die sich aufgrund einer Beschaffung durch die Energieunternehmen ergeben, die in den vergangenen Monaten stattgefunden hat". Es könnte aber zu einer Erleichterung für Neukunden kommen. Erfahren Sie mehr.

Heutige Leseempfehlungen:

Benedikts treuer Begleiter: Georg Gänswein war 20 Jahre an der Seite des verstorbenen Papstes

Der deutsche Geistliche sorgte als Sprachrohr des emeritieren Papstes für Schlagzeilen. Zum Porträt.

© EPA (CLAUDIO PERI)

Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen vor Gericht? "Unrealistisch"

Der Österreicher Volker Türk ist UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Warum er an einer Verurteilung Putins zweifelt und an die Diplomatie glaubt. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Jetzt fix: Maximilian Wöber wechselt von RB Salzburg zu Leeds United

Die Tinte ist trocken! ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber wechselt von Fußball-Meister Red Bull Salzburg in die englische Premier League zu Leeds United. Alles dazu hier.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Youtube-Star Ken Block tödlich verunglückt

Der amerikanische Rallye-Pilot Ken Block ist bei einem Unfall mit einem Schneemobil verunglückt. Berühmt wurde der Profi vor allem durch seine Gymkhana-Videos - actionreiche Stunts mit einem Rallyeauto. Zum Nachruf.

Warum es derzeit zu besonders schweren Unfällen auf den Pisten kommt

Zurzeit passieren besonders schwere Unfälle auf Skipisten. Was unbedecktes, schroffes Gelände und harter Kunstschnee damit zu tun haben. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Kind in 35 Meter tiefes Betonrohr gestürzt: Hunderte kämpfen um Rettung

Der zehnjährige Bub verunglückte bereits am Samstag auf einer Brücken-Baustelle. Über den Gesundheitszustand des Kindes herrscht Unklarheit. Lesen Sie mehr.

Damar Hamlin brach auf dem Spielfeld zusammen und schwebt in Lebensgefahr

Schockmoment während des NFL-Spiels zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills: Damar Hamlin, Verteidiger der Bills, brach zusammen und musste auf dem Feld reanimiert werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Spieler der Bills kamen zusammen und knieten in einem Kreis auf dem Boden © AP (Joshua A. Bickel)

Was sich bei der Elektromobilität ändert

Vieles ändert sich für Autofahrerinnen und Autofahrer im Jahr 2023: elektrische Firmenwagen werden nicht mehr gefördert, private Pkw weiterhin und über die eQuote kann man beim Laden Geld verdienen. Informieren Sie sich hier.

Diese Stars sind bereits auf dem Weg in den Dschungel

Zwölf mehr oder weniger Prominente aus Sport, Film und Fernsehen müssen wieder ihr Können im australischen Dschungel beweisen. Wer König oder Königin des Dschungels 2023 wird, entscheidet sich am 29. Jänner. Erfahren Sie mehr.

Meine Empfehlung: Steuerausgleich 2022 - So holen Sie sich Geld vom Finanzamt zurück

Wann sich der Steuerausgleich bei niedrigem Einkommen rentiert, was für Familien zählt, wer die Ökosonderausgabenpauschale beantragen kann und womit Pendlerinnen und Pendler rechnen können. Zum Überblick. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen