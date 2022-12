Mahlzeit! Am Mittwoch ereignete sich in der US-Hauptstadt Washington ein historischer Moment. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war zu Besuch bei Amtskollege Joe Biden. Vor dem US-Kongress hielt Selenskyj eine emotionale Rede. Zudem sicherten die USA der Ukraine größtmöglichen Beistand bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zu.

Heutige Leseempfehlungen:

Wie Liliair den Flughafen Klagenfurt aus Dauerkrise fliegen soll

Mit der neuen Fluglinie hofft Eigentümer Franz Peter Orasch, den Flughafen-Rückkauf durch das Land Kärnten abwenden zu können. Die Turbulenzen am Kärnten-Airport sind damit noch nicht ausgestanden. Zum Frage und Antwort. (Kleine Zeitung PLUS)

Geschichten, die Sie 2022 ganz besonders interessiert haben

Das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu und wir blicken zurück. Welche Themen haben die Leser am meisten interessiert und welche Geschichten regten auf? Hier geht es zu den 22 besten Kleine-Zeitung-Geschichten des Jahres.

David Alaba ist Österreichs Fußballer des Jahres 2022

Der Real-Madrid-Profi gewann bereits zum neunten Mal. Alaba: "Es freut mich sehr." Lesen Sie mehr.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Guntschacher führen nach Felssturz ein anderes Leben

Seit einer Woche ist die Ortschaft Guntschach von der Außenwelt abgeschnitten. Bewohner organisieren sich zum größten Teil selbst. Bürgermeister hat nun eine Krisensitzung einberufen. Zum Lokalaugenschein. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Anna Gasser und Matthias Mayer sind Kärntens Nummer eins

Die Kärntner Sportler des Jahres 2022 sind gewählt. 64 Mitglieder des Kärntner Sportpresseklubs haben die beiden Olympiasieger Anna Gasser und Matthias Mayer auf Platz eins gehievt. Der EV Rottendorf ist die Mannschaft des Jahres. Lesen Sie mehr.

Wieso manche Medikamente in Österreich Mangelware sind

So manches Arzneimittel ist derzeit in Österreich nicht verfügbar - allen voran Erkältungsmedikamente und Antibiotika. Die Ursachen der Medikamentenknappheit und was das für Ärztinnen und Patienten bedeutet. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Kräuter sind voller Läuse - was kann ich tun?

Der Winter hält langsam Einzug – aber für Gärtnerinnen und Gärtner gibt es auf dem Balkon und im Garten noch immer viel zu tun. Und die Zimmerpflanzen brauchen auch noch Pflege. Informieren Sie sich hier.

Österreichischer Film "Corsage" in Oscar-Vorrunde

Der österreichische Film "Corsage" hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Das Historiendrama von Marie Kreutzer schaffte es auf die sogenannte Shortlist von insgesamt fünfzehn Kandidaten, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. 92 Länder hatten sich für 2023 um den Oscar in der Sparte "International Feature Film" beworben. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Coole Last-Minute-Geschenkideen für Weihnachten

Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend, doch für so manchen geliebten Menschen fehlt noch das passende Geschenk. Hier eine kleine Liste an möglichen Geschenkideen, die sicher Freude bereiten. Klicken Sie sich durch die Vorschläge.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen