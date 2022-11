Mahlzeit! Es herrscht derzeit Alarmstimmung nach einem Raketeneinschlag mit zwei Todesopfern in Polen. Woher die Rakete stammt – ob aus russischer Produktion oder es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete handelt –, ist aktuell noch unklar. Die Nato tagt seit 10 Uhr bei einer Krisensitzung.

Kandidatur eingereicht: Trump will wieder US-Präsident werden

Donald Trump wandte sich in der Nacht auf heute an die Amerikanerinnen und Amerikaner und verkündete, dass er bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut ins Rennen gehen will. Mehr dazu lesen Sie hier.

Analyse von Eva Schweitzer und Nina Koren: Nicht einmal Trump selbst wirkte begeistert von seiner Kandidatur (Kleine Zeitung PLUS)

Telefonzellen, WC und Automaten in Kärnten gesprengt

Am Mittwoch zwischen drei und sieben Uhr früh zogen bislang Unbekannte eine Spur der Verwüstung durch Klagenfurt und Krumpendorf. Die Polizei bitte um Hinweise zu den flüchtigen Tätern.

Die gesprengte Telefonzelle im Klagenfurter Goethepark © Barbara Pertl

Grazer Stadion: Zerstörung bei Feyenoord-Match dürfte bis zu 300.000 Euro ausmachen

Viel schwerer als gedacht wurde die Merkur-Arena beim Europa-League-Match in Mitleidenschaft gezogen. Mehr dazu lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS) Die UEFA hat mittlerweile eine Strafe gegen niederländischen Klub Feyenoord Rotterdam nach den Ausschreitungen in Graz ausgesprochen.

Mondmission Artemis 1 endlich gestartet

Nach wochenlangen Verzögerungen ist die Mondrakete am Weg ins All. Hier lesen Sie mehr zum Start der Artemis 1.

Weitere Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten

Studie zeigt: Geburtsmethode hat Einfluss auf Mikrobiom und Impfantwort

Forschende aus den Niederlanden untersuchten das Darmmikrobiom und die Antikörperreaktion von Babys, die entweder vaginal oder per Kaiserschnitt geboren wurden. Dabei zeigte sich zwischen den beiden Gruppen Unterschiede.

ÖFB-Spieler Baumgartner und Gregoritsch sehen WM in Katar kritisch

Die beiden ÖFB-Spieler Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch sehen die Weltmeisterschaft in Katar kritisch. Sie werden die Spiele aber trotzdem anschauen – zu groß ist die Liebe zu Fußball. Aber: "Ich verstehe jeden, der sich das nicht anschaut", sagt Baumgartner.

Diese 6 Destinationen sollte man sich 2023 nicht entgehen lassen

Die Experten des Reiseführers Lonely Planet haben wieder ihre Liste der besten Destinationen für das kommende Jahr veröffentlicht. Hier finden Sie die besten sechs Ziele für außergewöhnliche Reiseerlebnisse.

Auch in den Top 6 zu finden: Nationalparks in Kolumbien © Bryan/stock.adobe.com

Neue Staffel "The Crown" in 88 Ländern in den Top zehn

Seit wenigen Tagen online und schon in den globalen Top 10 der englischsprachigen Netflix-Serien auf Platz eins: Das Interesse an "The Crown" bleibt auch bei der fünften Staffel ungebrochen hoch.

Sängerin Beyoncé stellt neuen Nominierungsrekord auf

Insgesamt neun Nominierungen konnte sich Beyoncé für die Grammys, die im Februar 2023 vergeben werden, sichern. Die Sängerin wurde bisher 88 Mal nominiert, damit stellt sie einen neuen Rekord auf.

Lese-Tipp: Umtausch und Co. – Was beim Weihnachtseinkauf zu beachten ist

Es dauert zwar noch ein paar Wochen bis Weihnachten, aber das Thema Geschenke ist bereits in der Gegenwart angekommen. Und da ist es gut zu wissen, was beim Weihnachtskauf zu beachten ist. Gibt es beim Umtausch Geld zurück? Wie lange gilt ein Gutschein? Dürfen Pakete beim Nachbarn abgegeben werden? Kärntner Rechtsanwälte erklären, was Kunden zusteht und was sie beachten müssen. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch.

Verwaltung von Push-Mitteilungen