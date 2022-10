Mahlzeit! Heute ist es endlich so weit - über die Mittagsstunden wird in einigen Landeshauptstädten Österreichs eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein. Im Zuge dieses astronomischen Phänomens wird der Mond die Sonne verdecken. Die Eklipse beginnt in Wien um 11.15 Uhr und endet um 13.26 Uhr. Gegen 12.20 Uhr wird die partielle Sonnenfinsternis wohl ihren Höhepunkt erleben. In Österreich werden vom Weinviertel über Wien bis Graz um 30, in Salzburg noch 25 Prozent der Sonne verdeckt sein. Alles rund um die Sonnenfinsternis lesen Sie hier.

Wichtig: Eine Sonnenfinsternis sollte immer nur mit Augenschutz beobachtet werden. Eine einfache Sonnenbrille ist in diesem Fall zu wenig.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Nach großflächigem Ausfall: WhatsApp funktioniert wieder

Nach einem großflächigen Ausfall Dienstagvormittag funktioniert der Kommunikationsdienst WhatsApp nun wieder. Hier erfahren Sie mehr.

Der Pazifik macht Platz für den nächsten Superkontinent

Der älteste Ozean der Erde, der Pazifik, wird einem neuen Superkontinent Platz machen – in rund 200 bis 300 Millionen Jahren. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Sunak wird formell zum britischen Premier ernannt

Das Vereinigte Königreich bekommt am Dienstag seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten. Ex-Finanzminister Rishi Sunak wurde am späten Vormittag von König Charles III. formell mit der Regierungsbildung betraut. Er soll heute Mittag auch seine erste Rede vor der Downing Street halten. Zum Artikel.

Schweres Gerät am Wiener Heldenplatz

Nach zwei Jahren Corona-Sparprogramm könne das Bundesheer laut Ministerin Tanner "wieder die ganze Bandbreite zeigen". Man wolle sich aber auch als attraktiver Arbeitgeber in Stellung bringen. Hier erfahren Sie mehr.

Salzburg gegen Chelsea ab 18.45 Uhr im Liveticker!

Den Champions-League-Schlager gegen Chelsea will Fußball-Serienmeister Salzburg auch für Dietrich Mateschitz erfolgreich gestalten. Vor dem Anpfiff am Dienstag (18.45 Uhr/live Sky, DAZN) wird es eine "Minute der Dankbarkeit" mit Applaus in Gedenken an den verstorbenen Red-Bull-Gründer geben. Wir berichten live.

Lebensstil kann Beschaffenheit des Mikrobioms voraussagen

Auf Basis der "Bruneck-Studie", die seit 1990 durchgeführt wird, wurden 304 Personen untersucht. Das Mikrobiom lässt sich demnach durch gesunde Ernährung und Sport formen, auch die Krankengeschichte spielt eine Rolle. Zur Studie.

TikTok-Trend - Wünsche erfüllen durch Manifestieren?

"Wenn du nur fest genug daran glaubst, dann werden alle deine Wünsche in Erfüllung gehen": So oder so ähnlich verspricht es das Prinzip des Manifestierens. Aber geht das wirklich so einfach? Hier geht's zur aktuellsten Folge von "Was geht?".

"Ramstein" ist einer der eindringlichsten TV-Filme des Jahres

Die Flugschau mit Vorführungen internationaler Militärstaffeln war 1988 als Volksfest gedacht. Die ARD hat den Unglückstag mit seinen Folgen verfilmt. Zu sehen am 26. Oktober um 20.15 Uhr.



Meine Lese-Empfehlung: Hagelschaden am Dach: Hilfe, die Versicherung zahlt nur die halbe Reparatur!

24.000 Euro Hagelschaden am Dach, Versicherung wollte nur die Hälfte zahlen. Warum sie jetzt doch die gesamten Reparaturkosten übernimmt. Was Sie über Neuwert, Zeitwert und etwaige Vorschäden wissen sollten. Meine Kollegin Daniela Bachal hat nachgefragt. (Kleine Zeitung PLUS)

