Die Gewerkschaft kündigt einen heißen Herbst an: Ob vor dem Hauptbahnhof in Wien, vor der ÖGB-Zentrale in Klagenfurt oder im Zentrum von Salzburg: In allen Landeshauptstädten finden am Samstag um 14 Uhr Demonstrationen gegen die Teuerung statt. Einzige Ausnahme ist Graz – weil dort am Wochenende "aufgesteirert" wird, weichen die Proteste nach Bruck/Mur aus.

Organisiert werden die "Preise runter"-Demos von der Gewerkschaft. Sie fordert von der Regierung mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Teuerung.

Tote bei Unwettern in Italien

Mindestens neun Menschen sind nach Behördenangaben bei heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in der Umgebung der italienischen Adriastadt Ancona ums Leben gekommen. Zudem wurden in der gleichnamigen Provinz, die in der Region Marken liegt, noch weitere Menschen vermisst

Warum die "Anti-Sternstunde" des SK Sturm für Christian Ilzer wertvoll sein kann

Bevor der SK Sturm mit 0:6 bei Feyenoord unterging, hielten zwei Trainer den Negativrekord mit der höchsten Europacupniederlage der Grazer. Beide gewannen mit den Grazern Titel, schreibt Michael Lorber in seinem Kommentar zum gestrigen 0:6 in Rotterdam. (Kleine Zeitung PLUS)

Dass die Polizei in den Niederlanden mit den Sturm-Fans nicht gerade zimperlich umgegangen ist, zeigen Videos.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Massengrab in zurückeroberter Stadt in der Ukraine gefunden

Nach dem Abzug russischer Truppen ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der ostukrainischen Stadt Isjum ein Massengrab gefunden worden. Ein leitender Polizeibeamter berichtete über mehr als 440 Leichen in einem Wald.

Inflation bleibt mit 9,3 Prozent sehr hoch

Die Inflationsrate für August 2022 lag laut Statistik Austria bei 9,3 Prozent, im Juli lag der Wert bei 9,4 Prozent. Es ist der erste leichte Rückgang seit April, mit mehr als 9 Prozent bleibt die Inflationsrate aber sehr hoch.

Wiesn: Mediziner rechnen mit Coronawelle in München

Nach zwei Jahren Coronapause findet in München wieder das größte Volksfest der Welt statt – trotz Sicherheitsbedenken von Medizinern.

Zehntausende nehmen Abschied von der Queen: Charles reist nach Wales

Zehntausende Menschen wollen Abschied von Königin Elizabeth II. nehmen – die Warteschlange auf dem Weg nach Westminster ist auf acht Kilometer angewachsen. Für den neuen König und die Königsgemahlin steht währenddessen eine Reise auf dem Programm: Charles III. und Camilla werden heute in Wales erwartet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Auch Biogärtner Karl Ploberger blättert in royalen Büchern und erinnert sich an Treffen mit König Charles III. in dessen Gartenparadies:

Im Zentrum von London sind Freitag früh zwei Polizisten mit Stichen verletzt worden. Ob ein Zusammenhang mit den Trauerzeremonien zum Tod von Queen Elizabeth II. besteht, war zunächst unklar.

Ende einer Polit-Ehe: Philippa und Heinz-Christian Strache lassen sich scheiden

Die "wilde" Abgeordnete Philippa Strache verlässt den ehemaligen Vizekanzler, dem sie ihr Mandat verdankt. Wie mehrere Boulevardmedien am Freitag berichten, hat Strache am Bezirksgericht Klosterneuburg die Scheidung beantragt.

Weshalb manche Menschen noch keine Coronainfektion hatten

Keine Infektion trotz der ausufernden Omikron-Welle? Einige Menschen haben sich bisher noch nie mit dem Coronavirus infiziert. Experten erklären, woran das liegen kann.

Das ewige Eis schmilzt. Das macht nicht nur am Dachstein Probleme, alle Gletscher-Skigebiete sind ständig zu Anpassungen gezwungen. Hier lesen Sie, vor welchen Herausforderungen die insgesamt acht Gletscher-Skigebiete in Österreich stehen. (Kleine Zeitung PLUS)

Ist das System einmal gekippt, ist es zu spät, um gegenzusteuern – ein Kommentar von Günter Pilch zum Thema (Kleine Zeitung PLUS)

